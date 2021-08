Pornceptual & Manuel Moncayo

× Erweitern Foto: Manuel Moncayo

Sowohl über den Fotografen als auch über dieses Avantgarde-Happening-Party-Fetisch-Kunst-Projekt schreiben wir regelmäßig. Jetzt gibt es etwas Neues.

Gerade präsentierte der Künstler Bilder aus seiner „Realism“-Reihe auf pornceptual.com. Sie machen Lust auf den Sommer (der schon bald sein Comeback feiern soll ...), Badeseen und FKK.

Wer die „Pornceptual“-Partys ** in Berlin kennt weiß, dass hier kunstvoll inszenierte Pornografie als Protestmittel eingesetzt wird, man konnte hier aber auch tanzen, nackt tanzen, einfach etwas trinken und „arty farty“ sein. Seit 2013 wird bei diesem Berliner Happening queere Erotik zur Kunst, unterschiedlichste LGBTIQ*s tanzen zusammen zu avantgardistischen Beats und immer gibt es eine erotische Performance oder queere Installation. 2020 schaffte es Pornceptual in die Nachrichten, als die Polizei eine Veranstaltung aufgrund von (angeblichen) Verstößen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auflöste. Diese sommerlichen Bade-Boy-Beach-Bilder hier sind aber einfach #SCHÖN – und erinnern etwas an #FlowerPower-Träume.

** Am 21. August wird der 8. Partygeburtstag gefeiert! Hier geht es zur Veranstaltungsseite. pornceptual.com

