Boys, Boys, Boys – Martin-Jan van Santen in Stuttgart

× Erweitern Bild: Martin-Jan van Santen „Corner“ 2023, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm

Bild: Martin-Jan van Santen „Rise“ 2022, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm

Die Baden-Württemberger Galerie Thomas Fuchs stellt im Frühling die verträumt-erotischen Bilder des niederländischen Künstlers Martin-Jan van Santen aus und nimmt mit der Ausstellung „Unbeschwert“ zugleich am Stuttgarter Galerienrundgang ART ALARM teil.

Der Künstler verrät über seine Bilder: „Ich zeige Details, weil sie mich faszinieren. Mal das Licht, mal die Formen. Ich mag es, wenn die Betrachtenden auf den ersten Blick nicht wissen, was sie sehen.“

Bild: Martin-Jan van Santen „Warmth“ 2023, Öl auf Leinwand, 105 x 80 cm

Ein großes Thema ist in seinen Werken, in der Regel sind es farbintensive Ölgemälde, ist Wasser, wie Martin-Jan van Santen erklärt: „Wasser fasziniert mich, weil es keine reale Form hat. Es verändert sich ständig und ich versuche, diese Bewegung in meinen Arbeiten einzufangen“. Schriftlich ergänzt die Galerie: „Wasser als Motiv findet sich in einigen Werken der Ausstellung wieder. Mal entsteigen van Santens Figuren einer dunklen Wasseroberfläche, auf der Lichtreflexe aufleuchten, mal zeichnen sich ihre Konturen unter der glatten Oberfläche eines Badewassers deutlich ab und andere wiederum wühlen das türkise Wasser eines Pools auf. Es sind diese Variationen der Zustände, der ständige Wandel, die Martin-Jan van Santen am Wasser anziehen.“ Im Fokus des Künstlers stehen aber auch junge Männer, die unbeschwert das Leben genießen. Körper ohne Alterserscheinungen, erblühende Männlichkeit, scheinbar unschuldige Erotik am Strand, in der Sonne, bekleidet und doch sexuell aufgeladen. Die Ausstellung eröffnet am 24. März um 18 Uhr in der Reinsburgstraße 68a, der Künstler ist anwesend.

Über den Stuttgarter Galerienrundgang: Kunst muss #mensch erlebbar machen! Daher zeigen am 22. und 23. April, also ein Wochenende lang, 19 Stuttgarter Galerien eine Auswahl Werke international wirkender Künstler*innen, die teilnehmenden Galerien haben am Samstag von 11 – 20 Uhr und am Sonntag von 11 – 18 Uhr geöffnet. Mehr dazu hier: www.art-alarm.de

24.3. – 29.4.2023, „Martin-Jan van Santen. Unbeschwert“, Galerie Thomas Fuchs, Reinsburgstraße 68a, Stuttgart, www.galeriefuchs.de