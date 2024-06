Mumbais Männer

In seiner brandneuen Ausgabe widmet sich das Team des queeren Bookazines (ein Buch im praktischen Magazin-Format) „Elska“ schwulen Paaren und Singles aus Mumbai, der spannenden Metropole an der indischen Westküste.

Einvernehmlicher Sex steht in Indien zwar seit 2018 nicht mehr unter Strafe, aber außerhalb der Städte ist es immer noch extrem schwer, queer zu leben. Daher flüchtet sich die LGBTIQ*-Community in Städte wie Mumbai (alter Name: Bombay), um (einigermaßen) frei leben zu können. Liam Campbell zeigt sie uns, mal romantisch, mal erotisch, aber immer unverfälscht und intim.