Pan Art Gallery: Zeitgenössische schwule Kunst

Foto: Lior Horesh „Alon" 2021

Am 10. Juni startet Erez Bialer aus Tel Aviv seine – die einzige – „homosexual online fine art gallery in the middle east“. Sichtbarkeit schafft Selbstbewusstsein, macht Mut und provoziert (leider noch). Unseren Support hat er!

Foto: Lior Horesh „Self Portrait“ 2021

Der 1983 geborene Kunstliebhaber verrät über sein Projekt: „Die Pan Art Gallery, benannt nach dem Faun, ist die Verwirklichung des Traums, zeitgenössische schwule Kunst zu präsentieren, zu verkaufen und zu verbreiten und die besten schwulen Künstler hervorzubringen, wobei der Schwerpunkt auf männlicher Körperkunst liegt.“ Vollerotische Bilder erregter Männer in der Natur, aber auch hervorragende Malereien von queeren Ikonen wie Freddie Mercury – hier wird das schwule Sammlerherz garantiert fündig.

Foto: Lior Horesh „Shmul“ 2021

„Pan ist der Herr des Waldes, der Patron der Künste, der Musik und des Unheils. Ich habe immer männliche Aktmalereien und männliche Skulpturen sowie die Verspieltheit des Fauns bewundert, daher schien es nur natürlich, meinen schwulen Kunstladen Pan Art Gallery zu nennen“, fährt der Kurator fort.

„Ich lade dazu ein, in meine Homo-Kunstwelt einzutreten und Werke schwuler Künstler aus Israel, Deutschland, den USA, Großbritannien, Polen und anderen Ländern zu erleben. Gemälde, Fotografien, Skulpturen, feine Mineralien und viele andere schöne, handgefertigte, einzigartige handwerkliche Gegenstände – alles in einem Geschäft.“

www.panartgallery.com, www.instagram.com/pangayart, www.facebook.com/pangayart