Ausstellung: Pierre et Gilles: « Les couleurs du temps »

× Erweitern Bild: Pierre et Gilles « La planète rouge (Tahar Rahim) » 2022, Ink-jet photograph printed on canvas and painted, 162 × 114 cm — 63 3/4 × 44 7/8 in. Unique

Bild: Pierre et Gilles: « La promesse (Bogdan Romanovic) », 2022, ink-jet photograph printed on canvas and painted, 165 × 115 cm — 65 × 45 ¼ in. Unique

Das seit den 1970ern weltweit gefeierte Künstlerpaar Pierre et Gilles aus Frankreich kehrt mit seiner neuen Ausstellung « Les couleurs du temps » zum ersten Mal seit seiner spektakulären Retrospektive 2017 im Musée d’Ixelles nach Brüssel zurück.

Ihre glamouröse, auch mal kitschige, zeitlose und wunderschöne Kunst ist Malerei und Fotografie gleichermaßen. Die ikonischen Bilder werden immer gemeinsam von den beiden Queers, von Fotograf Pierre und Maler Gilles, erschaffen.

Kaum eine(r) auf der Welt, die / der ihre Kunst nicht kennt. Ihr künstlerischer Output gehört zum kollektiven Gedächtnis der westlichen Welt, ist zugleich Pop-Art, Kult und Legende. Und das niemals flach! Umweltschutz, Frauen- und Queer-Rechte werden ebenso thematisiert wie das Altern, der Tod, der Krieg. Ganz aktuell zum Beispiel der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Ihre Hommage an das leidende Land „La promesse“ („Das Versprechen“) wird nun Teil der neuen Ausstellung bei der Galerie Templon in Brüssel. Schriftlich verrät das Team der Galerie via E-Mail an uns dazu: „Sorgfältig inszeniert und komplexer denn je zeigen die Porträts unbekannte und bekannte Gesichter, von Tahar Rahim bis Silly Boy Blue. Gemeinsam erfinden die Künstler neue Archetypen: Apollo umgeben von rosa Flamingos, erotisierte biblische Gestalten, verfluchte Liebende und nostalgische Seefahrer. Dezent, fast unmerklich, provozieren Pierre et Gilles viele gesellschaftliche Fragen, von Fragen der sexuellen Identität bis hin zu Phänomenen sozialer Ausgrenzung, religiöser Toleranz, dem Krieg in der Ukraine, der Erderwärmung und der Verschmutzung der Ozeane. Die Mehrdeutigkeit ihrer Kunst, die irgendwo zwischen Malerei und Fotografie, Illusion und Realismus angesiedelt ist, bietet ein nuanciertes Vehikel, um in einer von Konflikten und Ungleichheiten zerrissenen Zeit eine Botschaft der Toleranz zu vermitteln.“ Pierre et Gilles sind Meister der Kunst, stilprägend und einflussreich. Auch 2023 verstehen die beiden es immer noch, zu überraschen und zu begeistern. Wer die Chance hat, sollte diese neue Ausstellung sehen – es ist auch ein Katalog erschienen.

4.5. – 22.7., Pierre et Gilles « Les couleurs du temps » , Galerie Templon, 13A Veydtstraat 1060 Brüssel, www.templon.com, www.maenner.media/topics/pierre-et-gilles