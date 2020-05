Bauhaus, Sex, Queerness und Poesie

× Erweitern Affenfaust Galerie Ein Bild aus der Ausstellung „100 + 1 Jahre Bauhaus DOPPELDENK“

Affenfaust Galerie Ein Bild aus der Ausstellung „100 + 1 Jahre Bauhaus DOPPELDENK“

Nach der Corona-Zwangspause öffnet die Hamburger Affenfaust Galerie im Juni wieder ihre Türen.

Am 6. Juni wird es soweit sein, aber ganz so, wie vor der Pandemie (die noch nicht rum ist!), wird es natürlich nicht sein können. „Es wird dieses Mal keine Vernissage geben! Dafür haben wir die Laufzeit verlängert und die Öffnungszeiten ausgeweitet“, verrät das Team der angesagten Hamburger Kulturstätte.

Freuen kann man sich auf Leipziger Kunst von Doppeldenk, die hier bis zum 8. August zu sehen sein wird.

Bilder: doppeldenk.de

Keine Kathedralen – aufgeräumter Raum! Innere Balance, aber bitte klimaschonend! Post-Minimal – lässig arrangiert! White Cube und / oder Black Box!? Besser verdienen mit Bauhaus! Bauhaus for Future! Bauhaus macht mobil! Gesund leben mit Bauhaus! Bauhaus als Altersvorsorge! Sex, Queerness, Poesie – that's Bauhaus! Das Bauhaus im Erzgebirge! Doppeldenk

„Das Leipziger Künstlerduo wirft uns die Paradoxie unserer heutigen Lebenswirklichkeit vor die Füße. Die in Neon-Gewand gehüllten, oft kritischen Thematiken richten einen Spiegel auf die uns umgebenen, wie die uns eigenen Inkonsistenzen. Mit dem Namen ›Doppeldenk‹ bezieht sich das Künstlerduo den dystopischen Roman ›1984‹ von George Orwell: Doppeldenk bzw. doublethink beschreibt dort eine Methode, mit der das Denken unmittelbar manipuliert wird“, erklärt die Affenfaust Galerie online. „Unser gegenwärtiges ›Doppeldenk‹, etwa in Werbung oder Politik, wird in den schizophrenen Fantasiewelten der Künstler visualisiert und subversiv umgedreht.“

Eine farbintensive, wunderbar aufmunternde, Sorgen vertreibende und zum Eskapismus durch Kunst einladende Ausstellung, die nicht nur Bauhaus-Freunde begeistern wird.

affenfaustgalerie.de

doppeldenk.de