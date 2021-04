Wettbewerb für internationalen Männerkalender

× Erweitern Fotos: Black & White Fotodesign

Die beiden Fotografen Uwe Frank und Ralf Wehrle von Black & White Fotodesign leben und arbeiten im Schwarzwald. Aber ihre Werke gibt es natürlich bundesweit zu genießen. Zum Beispiel die Schwarz-Weiß-Kalender. Und genau dafür suchen die beiden Künstler nun neue – männliche – Modelle.

„Mit dem Contest bieten wir durchtrainierten Jungs im Alter bis 35 Jahren wieder die Chance auf ein professionelles Fotoshooting und der Option in einem der Kalender vertreten zu sein“, so die beiden Fotografen schriftlich via E-Mail an uns.

Schon seit den 1990er-Jahren steht Black & White Fotodesign für erotische und anspruchsvolle Fotografie, was durchaus überrascht, denkt man doch bei Schwarzwald eher an Natur- und Landschaftsfotografie. So kann man sich täuschen ...

Bewerben kannst du dich hier: www.instagram.com/blackwhite_fotodesign, MMC-Male-Model-Contest, www.facebook.com/ralf.wehrle oder mit einer E-Mail an info@blackwhite.de, www.blackwhite.de