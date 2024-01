Taner aus Glasgow

Foto: www.elskamagazine.com Auch Andrew ist mit im Magazin

Der Bartmann Taner (großes Bild ganz oben) aus Schottland ist einer der Menschen, die in der neusten Ausgabe von „Elska“ porträtiert werden. Und diese Ausgabe heißt dann auch „Elska Glasgow“ und bringt dir ganz reale Queers und ihre Geschichten.

„Als ich mit Elska angefangen habe, bestand ein Ziel darin, jedes der vier Mitgliedsstaaten des Vereinigten Königreichs in Angriff zu nehmen, obwohl es mir leid tut, dass es bis zur Ausgabe 45 gedauert hat, bis ich endlich über Schottland berichtet habe“, so Elska-Herausgeber und Cheffotograf Liam Campbell.

„Dahinter steckte keine Absicht, es ging vielmehr darum, dass es mir zu schwer fiel, zu entscheiden, welche schottische Stadt, insbesondere Edinburgh oder Glasgow, abgedeckt werden sollte. Schließlich beschlossen wir, mit einigen Schotten zu sprechen, und schnell wurde klar, dass Glasgower am besten zu Elska passen. Sie wirkten gewagter, unbeschwerter und auch etwas ungepflegt, ganz so, wie ich mein Elska-Projekt beschreiben würde.“ Auf 180 Seiten kannst du sie nun sehen, die schmucken Schotten, die so auch irgendwie in einem Berliner Kiez gesehen werden könnten, die Geschichten wären dann aber andere. Und die Glasgower Geschichten bekommst du hier! www.elskamagazine.com