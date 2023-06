Tierische Kunst – inspiriert von Tom of Finland

×

Mutig? Auf jeden Fall ungewöhnlich und auch amüsant. In Helsinki wurden Haustiere im Stil von Tom of Finland gemalt. Mit dem Segen der Tom of Finland Foundation.

Kunst, die Spaß macht und irgendwie auch für queere Sichtbarkeit sorgt! „Anstatt der bekannten männlichen Charaktere, die Künstler wie Freddie Mercury und die Village People inspirierten, zeigt das neue Kunstwerk Katzen und Hunde in den bekannten Matrosen- und Lederoutfits“, verrät die Musti Group, die die Idee dazu hatte, dazu schriftlich. Übrigens ein Unternehmen für Haustierbedarf, passt doch.

„Statt uns nur von der Kunst von Tom inspirieren zu lassen, hielten wir es für wichtig, ein offizielles Gütesiegel der Tom of Finland Foundation zu erhalten. Auf diese Weise werden unsere Tierversionen ein kleiner Teil der Tom-Familie und wir können unsere Unterstützung für das Erbe dieses großartigen Künstlers und der Stiftung, die es pflegt, zum Ausdruck bringen“, ergänzt Eveliina Rantahalvari, Marketingmanagerin der Musti Group.

Über Tom of Finland: Touko Valio Laaksonen aka Tom of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991) ist DER homosexuelle Zeichner überhaupt. Weltweit kennt, sammelt und benutzt man seine erotischen, mitunter auch pornografischen Männerbilder. Tom ikonisierte den schnauzbärtigen Leder- oder auch Uniform-Kerl, er machte den Daddy auch in der Kunst begehrenswert. Der Künstler studierte Kunst in Helsinki und zeichnete Werbemotive, bevor er 1957 seine ersten Arbeiten von hyper-maskulinen Kerlen im US-Magazin „Physique Pictorial“ veröffentlichte. Von diesem Moment an war der Mythos Tom of Finland geboren, der vor allem der schwulen (Fetisch-) Welt jede Menge fantasievoller Vorlagen liefert. Seine Männer sind stark, gut bestückt und immer wild darauf, ineinandergesteckt zu sein. Tom brachte es auf den Punkt, aber mit zeichnerischer Perfektion. www.tomoffinland.org