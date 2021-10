Wie auf dem erotischen Präsentierteller

× Erweitern Fotos: www.peachykings.com Tom of Finland, Peachy Kings

Bilder: Tom of Finland, www.peachykings.com Tom of Finland Bei www.peachykings.com gibt es natürlich auch andere schwule Dinge für deinen Haushalt

Die angebrochene Packung Kaugummis, das kleine Händedesinfektionsmittel oder auch der „geklaute“ Zucker aus dem Café um die Ecke, manchmal weiß man nicht, wohin mit dem Kram. Und verloren gehen soll ja auch nichts …

Die Jungs von Peachy Kings haben jetzt etwas Nützliches am Start, ein Tablett. Ja, klingt nach Spießbürgertum, ist aber dann doch praktisch und überzeugt auch optisch mit einem queeren Grafikreigen, der dein Auge erfreuen wird – und auch (gerade!) in sonst minimalistisch eingerichteten Wohnungen hervorragend passt und seine wenig subtile Wirkung entfaltet.

Das „Tom of Finland Tin Tray“ ist ca. 27 mal 16 cm groß und vereint eine erotische, nicht zu derbe Auswahl an Bildern von Tom of Finland ** (8. Mai 1920 – 7. November 1991). Ein kleine und sexy Organisationshilfe für deine Wohnung: „ideal für Bargeld, Schlüssel, einen Snack und PERFEKT als Rolltablett für Tabak oder Gr*s“, so das queere Team des Shops. Ähem. Und vor allem sei es robust und spülmaschinenfest.

** Touko Valio Laaksonen aka Tom of Finland ist DER homosexuelle Zeichner überhaupt. Weltweit kennt, sammelt und benutzt man seine erotischen, mitunter auch pornografischen Männerbilder. Tom ikonisierte den schnauzbärtigen Leder- oder auch Uniform-Kerl, er machte den Daddy auch in der Kunst begehrenswert. www.peachykings.com