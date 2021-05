Und wie wohnst Du so?

× Erweitern Doppelseite aus „Contemporary Japanese Architecture“ von Philip Jodidio, www.taschen.com

Der eine ist froh, eine Einzimmerwohnung in Frankfurts Zentrum gefunden zu haben, der andere renoviert gerade seinen Berliner Altbautraum, wieder andere satteln um aufs Tiny House im Schwarzwald. Doch auch der Blick in andere Länder und Kulturen kann lohnen. Den zum Lernen auch in Sachen hyggelig Leben und Wohnen ist es nie zu spät.

„Durch ihre Offenheit für neue Ideen und Technologien und ihre Bereitschaft, sich eingehend mit der Tradition ihres Landes auseinanderzusetzen, wird mit den Japanern, so viel ist sicher, auch in Zukunft zu rechnen sein.“ Philip Jodidio

Bald erscheint beim Kölner TASCHEN Verlag das Buch „Contemporary Japanese Architecture“ des in der Schweiz lebenden Fotografen und Weltenbummlers Philip Jodidio. Das entführt auf über 440 Seiten in eine spannende Architekturwelt auf pittoresken Inseln in weiter Ferne. Das pralle und sehr inspirierende Buch voller hervorragender Fotografien soll am 29. Mai erscheinen. www.taschen.com