Das passende Outfit für die Festtage?!

× Erweitern Foto: www.ciciful.com Christmas Colorblock Fur Trimmed Cut Out Bodycon Velvet Romper

Foto: www.ciciful.com Christmas Santa Claus Print Long Sleeve Stretchy Bodycon Jumpsuit

Familientreffen bei Gans und Rotkraut, Debatten unterm Weihnachtsbaum und große Ideen beim Likör nach dem Festmahl.

Das Ende vom Jahr kann fröhlich, religiös oder anstrengend werden. Zumindest was das Outfit angeht, haben wir da für dich ein paar Ideen.

Gefunden haben wir die spaßigen Klamotten bei „ciciful – Love My Way“, eine queere Marke, die scheinbar für jeden Anlass sexy und zugleich lustige Mode im Angebot hat. Ein paar Vorschläge haben wir hier für dich versammelt. Wenn du sie nicht selbst tragen willst, dann verschenke die bunten Teile doch beim Wichteln oder an die liebe Verwandtschaft! Denn wenn #mensch aussieht wie ein strippender Weihnachtself, kippen Diskussionen nicht ins Unangenehme. www.ciciful.com

