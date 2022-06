„Support Ukraine“ – Fetischmode aus Kiew

× Erweitern Foto: Rostyslav Ripka, @rostickdesign, Model: @MaksymXXX FS MAN

Den Fetisch ausleben und dabei der Ukraine helfen – klingt komisch, geht aber. Das noch sehr junge Fetisch-Leder-Label FS MAN aus Kiew präsentierte unlängst einen Jockstrap aus italienischem Leder namens „Support Ukraine“, 25 Prozent des Verkaufserlöses gehen an Menschen in Not in der Ukraine.

„Wir sind ein schwuler Familienbetrieb und produzieren in Handarbeit. Jeden Tag ändern wir etwas, wir tun unser Bestes, um die Qualität unserer Produkte noch weiter zu verbessern“, verrät das queere Team auf seiner Homepage.

„Erst vor einem Monat haben wir die Ledergeschirre gewechselt, früher hatte es drei Lederschichten, jetzt machen wir vier Schichten. Immer häufiger verwenden wir rostfreies Zubehör. Und unsere Leder-Jockstraps haben ein neues Taschenmodell, das ergonomischer ist.“ Wer eigene Ideen hat, der kann sich einbringen: „Wir sind offen für alle Vorschläge, alles kann individuell angepasst werden und es sind auch große Größen verfügbar.“ www.fsman.net, www.instagram.com/fsmanofficial