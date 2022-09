FR: Colombipark wird Fashion-Park

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Freiburg Ein schönes Museum namens „Colombischlössle“ ...

Und die Freiburger Innenstadt wird zum Catwalk – Mitte September laden die erste „FREIBURG FASHION DAYS“ ein, die Lifestyle-Metropole im Breisgau am Schwarzwald neu zu entdecken.

Vom 14. bis 17. September steht die Modewelt im Fokus der weltweit bekannten und geschätzten Genießer- und Genussmetropole mit ihren historischen Gebäuden, dem Münster und all der Natur. Und mit all ihren Kreativen! Und die Freiburger Kreativen, die sich der Mode verschrieben haben, kommen nun zum Zuge.

Via E-Mail verraten die Veranstalter*innen der Modetage: „Fashion Shows auf den zentralen Plätzen, Eventflächen in den Stores, Styling-Beratung sowie spannende Fashion-Talks und Workshops. Während der vier Veranstaltungstage beteiligen sich zahlreiche Einzelhändler mit Aktionen in ihren eigenen Häusern. Die Veranstaltung lädt dazu ein, die neusten Trends der Szene zu entdecken und sich von regionalen und internationalen Labels in den Geschäften und auf Pop-up-Flächen inspirieren zu lassen.“ Los geht es am 14. September im Colombipark: „Eröffnet werden die ,FREIBURG FASHION DAYS‘ im Beisein von Oberbürgermeister Martin Horn am Mittwoch, den 14. September um 12 Uhr im Colombipark, der sich für vier Tage zum Fashion-Park mit Tanz- und Fashion-Shows verwandeln wird“ – wir freuen uns drauf! www.freiburgfashiondays.de