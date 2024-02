GNTM mit männlichen Models

× Erweitern Foto: ProSieben / Michael de Boer Felix, Aldin, Frieder, Jermaine und Marvin

Foto: ProSieben / Michael de Boer

2024 ist alles anders, denn bei der 19. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ von Heidi Klum sind Menschen verschiedener Geschlechter am Start, ein richtiger Schritt in einer diverser werdenden Welt.

Ab Mitte Februar widmet sich eines der erfolgreichsten Models aus Deutschland der Nachwuchsförderung, natürlich als unterhaltsame Show inszeniert. Und auch mit Menschen, die schon Showerfahrung haben, etwa Pitzi (großes Bild ganz oben) von „Charming Boys (Prince Charming)“.

Leider wurde der Queer Ende 2023 Opfer einer homophoben Gewalttat. Er wurde zusammengeschlagen. „Ich appelliere an unsere Gemeinschaft, zusammenzustehen und gegen Homophobie aktiv vorzugehen. Es ist an der Zeit, Hass und Gewalt durch Solidarität und Unterstützung zu überwinden“, so das Model damals auf Social Media.

Felix (kleines Bild rechts) aus Passau ist ebenfalls einer der Kandidaten, aufgewachsen ist er auf dem Bauernhof seiner Eltern. Der Bayer ist auch als Dragqueen Angel Quinn unterwegs: „Drag hat mich stärker gemacht!“ Auch aus Bayern kommt Aldin. Der Trainierte war schon bei „Switzerland's Next Topmodel“ dabei, der 22 Jahre junge Münchner gilt schon jetzt als einer der Favoriten.

× Erweitern Foto: ProSieben / Michael de Boer Aldin bezeichnet sich als stur und unpünktlich. Da wird Heidi Klum ja ihre helle Freude haben ...

Da Heidi mit Bill Kaulitz von Tokio Hotel zusammen ist, die Band auch schon die Musik zur Show stellte und Zwilling Tom Kaulitz gerne TV-Shows mitmacht, können wir zudem auf noch mehr Prominenz hoffen oder? Wie Pitzi, Aldin und Felix bei „Germany's Next Topmodel“ abschneiden, siehst du ab 15. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Mehr Features dieser Art findest du auf www.instagram.com/blu_germany. www.prosieben.de