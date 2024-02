GNTM: Jean Paul Gaultier freut sich schon

×

Foto: ProSieben / Richard Hübner Jean Paul Gaultier kommt auf Einladung von Heidi Klum zur ersten „GNTM"-Männer-Model-Suche

Foto: ProSieben / Michael de Boer GNTM Jermaine

Der legendäre Modedesigner Jean Paul Gaultier ist in der aktuellen Staffel von „Germany's Next Topmodel“ wieder am Start, um Weltstar Heidi Klum bei der TV-Model-Suche zu unterstützen.

„I'm excited to be part of the jury for the very first men's Topmodel fashion show!“, freut sich der kreative Queer aus Frankreich, der hier nach Modellen für sein neues Parfüm sucht, dann auch schon vorab. Es wird aber nicht nur fröhlich, etwas Drama ist auch dabei: „Ich muss euch etwas gestehen. Beim Casting war ich einfach zu euphorisch. Einige von euch werden uns leider noch vor Beginn der Modenschau verlassen ...“, so Heidi. La Klum weiß eben, wie man für Spannung sorgt!

Foto: ProSieben / Michael de Boer GNTM Aldin

Über GNTM: Seit Mitte Februar widmet sich eines der erfolgreichsten Models aus Deutschland der Nachwuchsförderung, natürlich auch in der 19. Ausgabe als unterhaltsame TV-Show inszeniert. Menschen, die schon Showerfahrung haben, sind auch dabei. Etwa Pitzi (großes Bild ganz oben) von „Charming Boys (Prince Charming)“. Leider wurde der Queer Ende 2023 Opfer einer homophoben Gewalttat. Er wurde brutal zusammengeschlagen! „Ich appelliere an unsere Gemeinschaft, zusammenzustehen und gegen Homophobie aktiv vorzugehen. Es ist an der Zeit, Hass und Gewalt durch Solidarität und Unterstützung zu überwinden“, so das Model damals auf Social Media. Auch dabei ist Aldin (Bild rechts) aus Bayern. Der Trainierte war schon bei „Switzerland's Next Topmodel“ dabei, der 22 Jahre junge Münchner gilt schon jetzt als einer der Favoriten.

„Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum" – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.