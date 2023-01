INTERVIEW: Kilian Kerner – GNTM und mehr

× Erweitern Fotos: @kiliankerner_ / @ProSieben / Richard Hübner / @germanysnexttopmodel Heidi Klum Die 18. Staffel „Germany's Next Topmodel“ startet am 16. Februar 2023

Foto: M. Rädel Kilian Kerner, Franziska Knuppe, Jella Haase, Annabelle Mandeng Franziska Knuppe, Jella Haase und Annabelle Mandeng bei einer Kilian-Kerner-Modenschau

Der Designer ist dieses Frühjahr Teil der Jury des erfolgreichen TV-Formats „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Zuerst präsentiert er aber am „W.E4.FASHION DAY“ (wir berichteten) seine Mode auf der Fashion Week in Berlin. Wir telefonierten mit dem Modestern.

Bevor wir über „GNTM“ reden, wie kam es zum „W.E4.FASHION DAY“? Im November, es war ein Montag, bekam ich einen Anruf, dass Mercedes-Benz nicht mehr dabei ist und dass es die geplante Location nicht mehr geben wird. Ein Desaster. Ich dachte zuerst: Um Gottes willen! Ich habe dann erst mal Rebekka Ruétz und Marcel Ostertag angerufen, einen Tag später Danny Reinke. Und wir entwickelten die Idee des W.E4.FASHION DAY. Es ist die zehnfache Arbeit und wir mussten im Dezember quasi noch mal von vorne anfangen, weil die zuerst gebuchte Location zu klein wurde …

Das kostet sicher alles viel Geld. Ja. Aber der Senat und das Fashion Council unterstützen uns! Wir haben eine der Förderungen gewonnen, was natürlich mehr als hilfreich für uns ist.

Hast du also die Fashion Week gerettet? Nein. (grinst) Es wird dieses Frühjahr wohl die krasseste Fashion Week seit Langem. So viele Shows gab es schon lange nicht.

Worauf legt ihr Wert? Es wird dieses Jahr, wie früher, wieder eine Liveband geben, Fuffifufzich. Darauf freue ich mich. Wert lege ich auf dasselbe wie die Jahre zuvor: dass die Show gut wird, die Models passen, gute Leute kommen.

„GNTM“: Du warst ja schon einmal dabei. Ganz genau. Ich habe Heidi vor etwa zehn Jahren auf einer Oscars-Party in LA kennengelernt, ich war ja auch schon als Kunde bei GNTM in der Show.

Und jetzt in der Jury. Wirst du da eine neue Nuance reinbringen? Na, meine Nuance. Ich bin ehrlich, schlagfertig …

Stichwort Kritik an der Show … Ach, die kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören. Die Show ist doch jetzt komplett anders als 2013! Vor zehn Jahren wurde noch nicht über Diversity debattiert, heute ist man allgemein viel umsichtiger. Und eben auch GNTM. Und bezüglich der Kritik von der Frau, die da ausgepackt hat: Die soll sich mal an die eigene Nase fassen, was sie falsch gemacht hat …

*Interview: Michael Rädel

www.kilian-kerner.de, www.GNTM.de