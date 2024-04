„Nocturnal Series“ – Tradition und Moderne

× Erweitern Foto: lu-bo.com „Die neue Kollektion trägt den Namen Nocturnal Series“ um das Nachtleben und die Klubkultur zu reflektieren“

Neue Mode, erotische Fotokunst, das Label LUBO aus Baden-Württemberg kleidet Männer erotisch ein, die Lust haben, sich mal ganz anders zu präsentieren.

„Die neue Kollektion zieht ihre Inspiration aus der tief verwurzelten und symbolträchtigen schwulen Lederkultur, vermischt mit den lebhaften Einflüssen der modernen Klubszene. Sie reflektiert eine Welt, in der Tradition und Moderne aufeinandertreffen und sich gegenseitig bereichern“, so das Team des queeren Modelabels. „Wir führen klassische Elemente des Lederlooks in einer frischen und modernen Ästhetik weiter. Klare Linien und minimalistische Designs stehen im Fokus, um eine zeitgemäße Eleganz zu schaffen, die sowohl funktional als auch visuell ansprechend ist. Der Ausreißer der Kollektion ist das metallic-silbernen Unterwäschestück, das als Spiegel der pulsierenden Klubkultur fungieren. Dieses Stück fängt das Licht und die Blicke ein und verwandelt sie in ein Statement von Selbstbewusstsein und Stil. Alle neuen Produkte in dieser Kollektion sind aus Premium-Kunstleder hergestellt. Dies entspricht unserem Engagement für Gesundheitsbewusstsein und Umweltschutz. Die Verwendung von wasserbasiertem Kunstleder sorgt nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern bietet auch eine hohe Atmungsaktivität und Langlebigkeit – ohne Kompromisse bei der Qualität und Verarbeitung.“ Mode, die dich zum Hingucker macht! Die CSD-Saison beginnt gerade ... lu-bo.com

Wir sind auch auf Instagram: