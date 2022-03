Männer* mit Modebewusstsein möchten sicher auch in diesem Jahr keinen Trend verpassen. Was in diesem Jahre auf den Laufstegen präsentiert wird, findet auch schnell den Weg in die Modeläden. Viele der Männer* Mode Trends 2022 machen gute Laune und bringen Abwechslung in deinen Kleiderschrank.

Stilsicher durchs ganze Jahr

Ob cool, lässig oder eher feminin – für jeden Männer*typ ist in diesem Jahr das richtige Outfit dabei. Verschiedene Materialien, sehr grelle Neonfarben, aber auch Glitzer, Seide und Samt kommen endlich in der modernen Männer*welt an, die heute weniger denn je von typischen Klischees geprägt ist. Getragen wird – was Mann* gefällt – ganz egal, in welchem Style. Neun Modetrends, die Männer in diesem Jahr wohl am meisten überzeugen werden, sind folgende.

× Erweitern Foto: unsplash/ CC0/ Dieter Blom Man suit

1. Immer im Trend: der Anzug

Ganz und gar nicht bieder und langweilig ist der gute alte Anzug, der zu sehr vielen Anlässen getragen werden kann. Ob festlich elegant oder eher lässig mit modischen Accessoires – die Bandbreite ist hier sehr groß. Besonders beliebt sind Anzüge, die weniger klassisch, sondern eher locker und lässig geschnitten sind. Dabei sitzt die Hose relativ weit und das Sakko wird zusätzlichen Details wie etwa einem Gürtel aufgepeppt. Perfekt dazu passt ein Hemd oder Shirt in einer starken Kontrastfarbe, die klassische Krawatte kann dagegen 2022 gerne im Schrank bleiben.

Foto: unsplash/ CC0/ Prince Akachi Fashion

2. Schicker Pullunder

Der Pullunder war lange Zeit eher ein unbeliebtes Kleidungsstück – in diesem Jahr kommt er aber in vielen auffälligen Farbtönen auf die Laufstege. Ob Grün, Blau oder für ganz Mutige in Pink oder Gold – der Pullunder ist angenehm weich und wärmt Männer* in der kühlen Jahreszeit. Er kann aber auch im Sommer für sich allein getragen werden. Besonders sexy: der hautenge Pullunder.

3. Hosen in Überlänge

Zu lange Hosen waren früher ein absolutes No-Go – in diesem Jahr sind sie jedoch ausdrücklich erlaubt. Für extravagante Männer gibt es sie auch in Lederausführung sowie mit Nieten und Metallknöpfen als Highlight. Sehr schick wirken Hosen in Überlänge, zum Beispiel mit einem schönen Cardigan, aber auch in Kombination mit einem Pullunder.

4. Bermuda-Shorts für den Sommer

In diesem Jahr wohl unverzichtbar sind Bermuda-Shorts. Es gibt sie in einfachen Ausführungen, aber auch mit auffälligen Mustern und Farben. Zudem kann man zwischen eher kurzen, mittellangen und längeren Ausführungen wählen. Kombiniert werden können sie mit verschiedensten Oberteilen. Je auffälliger Bermuda-Shorts aussehen, desto dezenter sollte das Oberteil dazu ausfallen.

5. Cardigan

Cardigans sind Strickjacken, die offen getragen oder zugeknöpft werden. Sie sind sehr bequem und kuschelig und werden am besten mit einem dünnen Shirt getragen. Sie sind in kurzer und langer Ausführung zu haben, dazu passt eine Jeans im Destroyed Look.

Foto: unsplash/ CC0/ Karsten Winegeart Fashion

6. Grelle Neonfarben

Wer anderen auf einen Blick ins Auge fallen will, der kann es in diesem Jahr mit einem Shirt in Neonfarben probieren. Ob grellgelb, orange oder grün – mit den trendigen Neonfarben kommt garantiert gute Stimmung auf. Dazu passen auffällige Accessoires wie Hüte und bunte Gürtel.

7. College-Jacken

College-Jacken mit großen Aufdrucken sind ebenfalls wieder da. Die Form ähnelt einer klassischen Bomberjacke. Dazu kommen verschiedenste Aufnäher, die als modisches Statement oder optisches Highlight dienen. Zur College-Jacke passen auffällige Boots und lässige Jeans.

8. Cowboy-Style

Für jeden Jungen ein Traum, aber auch bei Männern* immer noch beliebt: der Cowboy-Look. Dieser Mode Trend 2022 vermittelt die Freiheit des Wilden Westens wie kein anderer. Zum klassischen Cowboy-Hut und coolen Cowboystiefeln kommt hier noch ein schickes Hemd dazu. Ein Gürtel mit Sheriff-Stern rundet das Outfit perfekt ab.

9. Oversized-Hemden

So richtig lässig und ebenfalls 2022 im Trend sind Hemden in Übergröße. Hier ist es kein Problem, wenn zu viel Stoff um den Oberkörper schlabbert oder die Ärmel zu lang ausfallen. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber auf jeden Fall ein Hingucker – zum Beispiel in Kombination mit einer Destroyed Jeans und lässigen Sneakers.

× Erweitern Foto: unsplash/ CC0/ Cassandra Hamer Man Fashion

2022 ist ein Jahr des Probierens, also scheut euch nicht das ein oder andere Teil in euren Kleiderschrank aufzunehmen und einzelne Teil neu zu kombinieren.