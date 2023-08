Pralles Tolles aus Kopenhagen

× Erweitern Foto: pondcph.com pond

Foto: M. Rädel Kopenhagen Kopenhagen ist wunderschön. Und fast überall ist Wasser!

Die Hundstage lassen uns schwitzen, Zeit für eine Abkühlung! Also ab ins Wasser, das geht auch in der Stadt. Die sexy Bademode dafür kann auch aus Skandinavien kommen ...

Wir stellen dir hiermit „pond Copenhagen“ vor. Dänische Trendware für deinen Badespaß. Gründer Mikkel Bechshøft verriet uns via E-Mail: „Wir denken, dass Schwimmen im Meer nicht auf palmengesäumte Strände oder auf die Sommermonate beschränkt sein sollte. Auch in Sachen Bademode glauben wir nicht an Normen und Traditionen. pond ist aus einer neuen Generation von Stadtbewohnern hervorgegangen, die die Freude und Freiheit des Schwimmens in der Stadt das ganze Jahr über genießen und Badebekleidung suchen, die diesen Lebensstil widerspiegelt. Wir haben damit begonnen, Badebekleidung im Speedo-Stil für Herren neu zu definieren.“ Wir sind begeistert. Produziert wird nachhaltig in Portugal, entworfen und konzipiert in Kopenhagen. pondcph.com

