Proud, not sorry!

Misogynie, Body-shaming, toxische Männlichkeit oder einfach nur tradierte Umgangsformen: Frauen entschuldigen sich permanent für Dinge, für die eigentlich der Sender in der Pflicht zum Sorry steht1. Im Rahmen der neuen Kampagne „Sexy, not sorry“ stellt Österreichs Marktführer Palmers Frauen und die Schönheit ihrer individuellen Vielfalt in den Fokus.

„Sexy, not sorry‘ ist viel mehr als eine Headline. Für uns ist es ein Statement und ein Bekenntnis zur Vielfalt der Schönheit. Wir möchten, dass jede Frau selbstbewusst durchs Leben geht und nicht mehr das Gefühl hat, sich für ihr Dasein entschuldigen zu müssen. Als Wäschehersteller wollen wir bewusst Bilder schaffen, die Haltung zeigen.“ Janis Jung, Vorstandsvorsitzender/CEO der Palmers Textil AG

Insgesamt sieben Frauen mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten und Eigenschaften holte Palmers vor die Kamera. Was sie eint, ist ihre Großartigkeit und die Überzeugung, sich nicht für sich selbst entschuldigen zu müssen. Als queere Beobachter der Welt zeigen wir euch die Wiener Performancekünstlerin Pandora Nox, die als Dragqueen gegen traditionelle Geschlechterrollen auftritt und als erste Frau das Reality Show Format Drag Race Germany (m* Interview mit den Queens) gewann.

🏳️‍⚧️ Passend zur Pride-Week auf Plakaten überall in Wien und natürlich online unter www.palmers.at/endofsorry! 🏳️‍🌈

