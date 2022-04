Sexy in Bio-Baumwolle

Themen wie Nachhaltigkeit, faire Produktion und beste Qualität werden einem immerzu um die Ohren geschlagen, oft sind es Nebelkerzen der Industrie. Bei erlich textil ist das anders.

Das in Köln angesiedelte Unternehmen hält seine Versprechen. Los ging alles 2015, als Sarah und Benjamin ihre Arbeit an nachhaltiger Mode starten, 2016 erblickte dann erlich textil das Licht der Modewelt. Das Duo setzt dabei auf hochqualitative Stoffe aus biologischem Anbau (Baumwolle kbA), nachwachsenden Rohstoffen (Modal) oder recycelten Materialien (z.B. Q-Nova® oder ECONYL®). Wir sind Fans!

Auf seiner Homepage verrät das Team: „Seit unserer Gründung arbeiten wir mit einer familiengeführten Textilmanufaktur auf der Schwäbischen Alb zusammen und haben die Möglichkeit auf ein volles Jahrhundert Erfahrung in der Wäscheherstellung zurückgreifen. Dem Onlinehandel sei Dank, können wir auf diese Weise ein traditionsreiches Handwerk mit langer Standortgeschichte ins 21. Jahrhundert überführen. So entstehen unsere Wäschekollektionen mit schwäbischer Genauigkeit, dem höchsten Anspruch an Material und Verarbeitung sowie unter fairen Arbeitsbedingungen.“ erlich-textil.de