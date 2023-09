Aidan Martins Musik mit Botschaft

Er singt über Queerness und widmet sich auch ernsten Themen wie HIV und Aids. Aidan Martin sorgt für queere Sichtbarkeit und LGBTIQ*-Präsenz in den Medien und Playlisten.

„Auf Spotify konnte der HIV-Aktivist Aidan Martin bereits über 35 Millionen Streams generieren, während er in den iTunes Singer-Songwriter Charts und in den Top 50 Viral Charts von Spotify in Großbritannien/Irland auf Platz 4 landete“, verrät sein Label über den Musiker, der bei uns noch ein Newcomer ist.