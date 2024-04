Asbjørn: „He's Dancing So Well (I'm Better)“

× Erweitern Foto: Sebastian Thorsted

Expand Foto: Sebastian Thorsted

Zwei Jahre nach seinem letzten Album meldet sich der Singer-Songwriter aus Skandinavien musikalisch zurück. Heute erscheint seine neue Single „He's Dancing So Well (I'm Better)“. Hier kannst du das Lied anhören!

Zu seinen Einflüssen sollen unter anderem die Spice Girls, die Backstreet Boys, Robyn und Destiny's Child zählen, so seine Plattenfirma. Und ja, das hört #mensch etwas raus! „Schon immer haben sich die Jugendkultur und die Popkultur gegenseitig inspiriert. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir Jungs die Popmusik von unserem Standpunkt aus neu erfinden. Ich will zeigen, dass es unendlich viele Arten gibt, seine Männlichkeit auszudrücken – ohne dabei in uralte Rollenklischees zurück zu fallen. Als Junge darf man genauso seine weibliche Seite ausleben. Man darf verletzlich sein, man darf zu einem tollen Song tanzen und auch weinen. Wir sollten all diese Geschlechtervorurteile endlich über Bord werfen und sein dürfen, wer wir sein wollen! Jeder von uns – egal, ob Mann oder Frau!“

Und über sein neues Lied verrät der Künstler via E-Mail: „Tanzen ist für mich ein notwendiges Mittel, um Verletzlichkeit auszudrücken. Indem ich den Emotionen einen physischen Ausdruck gebe, gewinne ich die Kraft, aus einer raueren Perspektive, als mir eigentlich angenehm ist, beizustehen und zu teilen. Die Produktion des Songs ist ein direktes Ergebnis davon, dass ich tanze und diese Bewegung in Beats umsetze, wobei ich dem Streichorchester eine epileptische Tanzbarkeit gegenüberstelle, auf die mein Gehirn nie gekommen wäre.“ www.instagram.com/asbjornmusic

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: