„Liebe ist alles“ – Lucy und Marcella

× Erweitern Foto: Mirko Plengemeyer Marcella Rockefeller

Foto: Universal Music No Angels Lucy landete mit den No Angels schon viele Hits, zum Beispiel „Goodbye to Yesterday“, „Atlantis“ und „Something About Us“

Lucy von den No Angels und Dragqueen Marcella Rockefeller haben sich einen Rosenstolz-Gassenhauer vorgeknöpft und überarbeitet. Das Ergebnis kann sich hören lassen – und ist unser Video des Tages.

Anfang 2004 wurde das Original zum Top-10-Hit von Rosenstolz, einer bis 2011 aktiven Band, die damals zeitgleich wie die No Angels (mit Lucy) in den Charts erfolgreich war; Ende 2003 erfolgte die erste Trennung der Girlgroup No Angels, mehrere erfolgreiche Comebacks folgten, zuletzt 2021 das Nummer-eins-Album „20“.

Angesprochen auf ihre Musik verriet uns Marcella einmal: „Ich muss sagen, dass ich selbst immer wieder überrascht bin, wie ernst ich genommen werde. Aber dafür kämpft man ja als Musiker. Das macht mich unendlich glücklich. Ich bin ja kein Clown, der Stimmung macht! Meine Musik ist auch nicht Drag-typisch, ich breche die Erwartungen der Leute, die Elektronisches oder Lady Gaga erwarten. Ich mache melancholische Musik, aber keine depressive …" Ihr neues Duett bekommst du hier als Video!

Funfact: „Liebe ist alles“ wurde 2011 von Mel C gecovert: „Let There Be Love“ hieß die Version des Spice Girls