BJÖRK live in Leipzig und Hamburg

Die isländische Sängerin Björk schickt sich an, Deutschland zu besuchen. Und zwar für (vorerst) zwei Konzerte, die im Rahmen ihrer „Cornucopia“-Welttournee.

Im Fokus sollen Lieder und Kompositionen ihrer Alben „Utopia“ (2017) und „Fossora“ (2022) stehen. Das Konzept sei, beide Welten aufeinandertreffen zu lassen und zudem dadurch etwas Neues entstehen zu lassen.

Auf Social Media verrät die 57 Jahre alte Avantgardistin, die auch schon mit Madonna zusammenarbeitete („Bedtime Story“ 1994): „Cornucopia war immer als Welt für Utopia und das darauffolgende Album gedacht, das jetzt mit dem Titel Fossora“ erschienen ist. Ich freue mich sehr darauf, dass diese beiden Welten in diesem Herbst in Europa aufeinandertreffen.“

Über Björk: Die die am 21. November 1965 geborene Singer-Songwriterin Björk Guðmundsdóttir gehört zu den einflussreichsten Künstlerinnen der Welt, gerade weil ihre Musik eher Kunst ist, als dass sie auf die Charts schielt. Kennen wirst du „Play Dead“, „Human Behaviour“, „Violently Happy“ und „All Is Full of Love“. www.bjork.com