Cat Power „Covers“

× Erweitern Cat Power, die Sängerin, Songwriterin, Musikerin und Produzentin Chan Marshall

Cat Power, die Sängerin, Songwriterin, Musikerin und Produzentin Chan Marshall

Cat Power, die Sängerin, Songwriterin, Musikerin und Produzentin Chan Marshall, wird ihr neues Album Covers am 14. Januar 2022 veröffentlichen.

Coversongs haben schon immer eine wichtige Rolle in Chan Marshalls Kanon gespielt und „Covers“ vervollständigt eine Art Trilogie, die den beliebten früheren Cat Power-Sammlungen „Jukebox“ (2008) und „The Covers Record“ (2000) folgt. Während sie mit den Songs, die sie covert, immer wieder für Überraschungen sorgt, ist es Marshalls totale Hingabe an die Performance - die den Songs eine kreative Einzigartigkeit verleiht, die mit ihren Originalen konkurriert -, die Cat Power-Cover so besonders macht. Laut Pitchfork kann Marshall „einen Song neu arrangieren, indem sie ihn einfach anschaut“.

„Covers“ wurde komplett von Marshall produziert und enthält völlig neu interpretierte Songs von Frank Ocean, Bob Seger, Lana Del Rey, Jackson Browne, Iggy Pop, The Pogues, Nick Cave und The Replacements und anderen, sowie eine aktualisierte Version ihres eigenen Songs Hate von „The Greatest“ (2006), der für dieses Album in Unhate umbenannt wurde.