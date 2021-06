„Caught in the Middle“ Billy Porter

× Erweitern Foto: Ausschnitt CD-Cover „Billy Porter Presents: the Soul of Richard Rodgers“ Billy Porter

1992 erschien „Red Hot + Dance“, darauf sind (teilweise exklusive) Lieder von Madonna, Lisa Stansfield, Seal und George Michael zu finden, das Cover ist Kunst von Keith Haring

Der queere Weltstar covert eine House-Hymne aus den 1990ern für einen sehr guten Zweck, unterstützt wurde they dabei von Ultra Naté. Herausgekommen ist eine Nummer, die wahrlich das Zeug hat, zur CSD-Hymne 2021 zu werden. Wir haben den Clip.

Das Lied ist Teil der neuesten Ausgabe von „RED HOT +“-Aids-Charity-Samplerreihe, 2021 „RED HOT + FREE“. Neben Billy Porter werden auch Gloria Gaynor („I Am What I Am“, „Never Can Say Goodbye“, „Just Keep Thinking About You“, „I Will Survive“ ...) und Amanda Lepore mit von der Partie sein.

Billy Porters Neuaufnahme von „Caught in the Middle“, 1993/94 ein Hit für Juliet Roberts, ist eine pulsierende und soulige Nummer, die sofort gute Laune macht. Bester Gesang, fetteste Beats, ein Piano, das an Black Box erinnert, und einfach Lebensfreude pur. Großartig! Sänger*in, Regisseur*in, Schauspieler*in, Komponist*in, Dramatiker*in, Mode-Ikone: Billy Porter vereint viele Talente. They wurde am 1969 geboren. Bekannt wurde Billy unter anderem durch die Serie „American Horror Story’’, mit dem Musical „Kinky Boots’“ sowie die Komödie „Like a Boss“ und die Voguing-Serie „Pose’“. Wir sind erklärte Fans!

redhot.org, billyporter.com