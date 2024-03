Daniel Johnsons schwuler Schlager

Inspiriert von einer der größten Liebesgeschichten aller Zeiten, präsentiert Musical-Star und Team5ünf-Sänger Daniel Johnson nun voller Stolz seine neueste Single „Romeo an Julian“.

Die Popschlager-Nummer des Freiburgers sei „eine Hymne an die Liebe in all ihren Facetten und gleichzeitig ein Statement für die Bedeutung von Vielfalt und Akzeptanz in unserer heutigen Gesellschaft“. Diese Botschaft wird getragen von einem mitreißenden Discofox-Beat, modernen Sounds und einer Melodie, die ins Ohr geht.