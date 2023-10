× Erweitern Foto: www.christinaaguilera.com Bald legt sie in Las Vegas los! www.venetianlasvegas.com

Foto: Just Eat Latto & Christina Aguilera

Der in Amsterdam verortete Lieferdienst „Just Eat“ ** krallte sich zwei klasse Künstler*innen, die diesen Werbeclip zu einem Genuss machen: Rapperin Latto und X-Tina.

Dass Sängerin Christina Aguilera eine große Stimme hat, weiß #mensch seit ihrem Debüt 1999, doch dass sie Opern kann, dürften nicht alle wissen. Nun schon! „Did Somebody Say HipOpera“ ist unser Video des Tages. ** in Deutschland und Österreich „Lieferando“