Fred Roberts: „Disguise“

Der Singer-Songwriter sorgt für schwule Sichtbarkeit – und sehr gute Musik!

Der 21 Jahre alte queere Newcomer Fred Roberts hat ein neues Lied am Start. Und das ist persönlich: „Ich schreibe Songs mit der konkreten Absicht, jemandem zu helfen, der die gleichen Erfahrungen macht“, so der Musiker.

Über sein neues Lied verrät uns der Musiker weiter schriftlich: „‘Disguise‘ erzählt die Geschichte meiner ersten Liebeserfahrung mit einem Jungen und der darauffolgenden Ablehnung. Der Song beschreibt meine Frustration darüber, von einem Jungen, der seine Sexualität noch nicht ganz verarbeitet hatte, als Geheimnis gehütet zu werden, und wie sich das auf das eigene Selbstvertrauen und das Gefühl der Identität auswirkt. Ich stellte mir die Frage, ob ich ‘jemand anderes‘ sein musste, um geliebt zu werden, und fand es schwierig, mich mit der Tatsache abzufinden, dass er mich nicht so akzeptieren konnte, wie ich war. Obwohl ich das wusste, kämpfte ich immer noch mit dem Wunsch, die richtige Person für ihn zu sein, so unmöglich das auch sein mochte. Der Song kommt jedoch von einem Ort des Rückblicks und stellt die Frage, ob es besser war, dass er nie wirklich zu mir gehörte. Die harte Wahrheit ist, dass das, was wir hatten, niemals glücklich geendet hätte, so sehr ich es mir auch gewünscht hätte. Aber wie es das Ende des Liedes erklärt – ‘sometimes you try, sometimes you only get it after some time.’“ Hier kannst du „Disguise“ hören!