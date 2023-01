Gerade veröffentlicht: Elle Kings „Come Get Your Wife“

Foto: @ElleKingMusic

Rotzig, trotzig, cool und zugleich liebenswert: Elle King. Was diese kompromisslose Singer-Songwriterin veröffentlicht, überzeugt durch Texte, Musik und den innewohnenden Wumms!

Lieder wie „Ex’s & Oh’s“ oder „Shake the Spirit“ wird #mensch kennen, wenn Musik ein Thema ist. Denn diese Hits sind einfach präsent – und machen Spaß. Auf das Konto der mehrfach mit Platin ausgezeichneten und preisgekrönten Künstlerin gehen weltweit mittlerweile mehr als 1,7 Milliarden Streams.

Elle Kings neues Album „Come Get Your Wife“ erscheint heute, am 27. Januar. Darauf werden auch die bereits veröffentlichten Singles (übrigens unsere Anspieltipps!) „Try Jesus“, die Kollaboration mit Miranda Lambert „Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)“ und das Dierks-Bentley-Duett „Worth a Shot“ zu finden sein. Wir sind Fans! Funfact: 1999 spielte sie bei „Rent a Man – Ein Mann für gewisse Sekunden“ mit. www.elleking.com

