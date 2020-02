Heute neu!

× Erweitern Justin Bieber

Foto: Joe Termini Justin Bieber

Der Grammy-Award Gewinner versüßt der Popwelt mit seinem neuen Album „Changes“ den Valentinstag.

Der am 1. März 1994 geborene kanadischer Pop- und R&B-Sänger ist längst mehr, als „nur“ ein Teenager-Idol. Seine inzwischen reife und coole Musik erfreut auch die queere Szene.

Und seine Optik mit all den Tätowierungen und (neuerdings) Bärtchen auch! Gerade erschien sein neues Album „Changes“, das einen fetten Track an den anderen reiht. Unsere Anspieltipps sind „Come Around Me“, „Yummy“, „Intentions (feat. Quavo**)“ sowie „Second Emotion (feat. Travis Scott)“ und „Forever (feat. Post Malone & Clever)“.

Fun Facts: Seine erste Single erschien 2009: „One Time“, kurz darauf folgte mit „Baby“ der weltweite Durchbruch.

**Quavo rappte auch schon bei Madonnas Charthit „Future“