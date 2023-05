Musik nicht nur zum IDAHOBIT

Foto: Safety-Aktionsgruppe/SAG IDAHOBIT Demo München

Am 17. Mai erinnern wir am „Internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie, Interphobie und Transphobie (IDAHOBIT)“ an Schicksale und machen uns stark für eine bessere, gerechtere Welt. Der Wahl-Berliner Sänger MKSM hat die Musik dazu: „Loving Myself“ aus seiner kommenden EP.

Dazu erreichte uns eine E-Mail vom CSD DEUTSCHLAND e. V. – die wir hier auszugsweise wiedergeben wollen: „Auch MKSM hat als schwuler Spätaussiedler, der in Russland geboren, in der Ukraine aufgewachsen ist und stark gestottert hat, vieles ausprobiert, um reinzupassen und irgendwann festgestellt: I COULD SPEND MORE TIME ON LOVING MYSELF! Im Musikvideo, das am IDAHOBIT erscheint, beschreiben namhafte Aktivist*innen den eigenen Weg zur Selbstliebe: Der Schauspieler, Autor und Moderator Jochen Schropp, die rbb-Moderatorin und Journalistin Sabrina N’diaye, der Schauspieler und Diversity-Aktivist Brix Schaumburg und die Moderatorin und queere Aktivistin Sabine Bine Krutschinna sind neben MKSM die vier Protagonist*innen des Videos.“

Über den IDAHOBIT: Am 17.5.1990 strich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität von ihrer Liste der psychischen Krankheiten. Seit 2005 findet an diesem Tag jährlich der „Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans*phobie“ (IDAHOBIT) statt. Der alte Name „Internationaler Tag gegen Homophobie“ wurde 2009, 2015 und 2016 überarbeitet.