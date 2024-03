JUDAS PRIEST: „Invincible Shield“

× Erweitern Foto: James Hodges Photograph Judas Priest

Rob Halford, der Judas-Priest-Frontmann hatte sein Coming-out als schwul in den 1990ern. So, jetzt können sich wieder einige aufregen, dass wir das erwähnen. Es ist aber in der Rock-Heavy-Metal-Welt etwas Besonderes. Und. nun kommen wir zur Musik.

Nur sehr wenige Heavy-Metal-Bands haben es geschafft in vergleichbare Höhen vorzudringen, wie Judas Priest während ihrer mittlerweile über fünfzig Jahre andauernden Karriere. Ihre Präsenz und ihr enormer Einfluss sind nach wie vor auf einem ungebrochenen Allzeithoch – wie die Formation zuletzt mit ihrem 2018 veröffentlichten Album „Firepower“ bewiesen hat, mit dem Judas Priest der höchste Chart-Entry ihrer Geschichte gelang und mit dem die Briten außerdem auf einem phantastischen 2. Platz in die deutsche Longplay-Hitliste einstiegen. 2023 konzentrierte sich die Band auf die Arbeiten zu ihrem kommenden Album. Obwohl man ursprünglich keine Konzerte geplant hatte, sagten Priest einen Auftritt auf dem riesigen Powertrip Music Festival im Empire Polo Club im kalifornischen India zu, auf dem Judas Priest am 7. Oktober 2023 neben AC/DC als Co-Headliner zu sehen war. Für Priest der perfekte Rahmen, ihr insgesamt 19. Studioalbum „Invincible Shield“ für März anzukündigen. Seit letzter Woche ist es zu haben – und es begeistert einmal mehr.