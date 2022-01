Frühlingswarme Klänge

× Erweitern Foto: M. Rädel Natur, Entspannung, Frühling Auch die vier Jahreszeiten inspirierten ...

Maxence Cyrin Jedes der Stücke sei mit einer spezifischen Aufnahmetechnik produziert, die den Klaviersound mit erlesenen Effekten kombiniere

Besondere Musik für jene Momente und Situationen im Leben, in denen du deine Hörgewohnheiten mal durchbrechen solltest, um mal ganz anders Ruhe und Entspannung zu finden.

Klassische Musik hilft dabei. Oder auch neue Musik mit klassischen Instrumenten wie dem Piano – und einer Prise Elektro. Der französische Pianist Maxence Cyrin komponierte genau solche Musik für sein neues Album „Melancholy Island“, das am 4. Februar erscheinen soll und in das wir schon reinhören durften.

Lieder wie „Soft Skin“, „Voyage“ oder auch „Faro Bay“ nehmen ab der ersten Sekunde mit auf eine musikalische Reise weg vom Stress hin zum hyggeligen Glück. Musikalische Inseln in einem Meer von Stress und Sorgen. „Ich liebe das gedankliche Konzept und die Definition von Inseln, da sie ein wunderbares Gefühl von Zuflucht in mir hervorrufen“, so Maxence Cyrin. In seinen Liedern beschäftigt sich der Künstler mit Themen wie Reisen, Exil, Reflexion des Seins und dem Vergehen der Zeit – bittersüße Melancholie, die beruhigt. Alles wird gut. maxencecyrinofficiel.com