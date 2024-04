Laura Carbone: „The Cycle“

× Erweitern Foto: L. Carbone

Musik und Spiritualität – passt das zusammen? Die klare Antwort: unbedingt. Ich würde sogar sagen, dass Musik die spirituellste aller künstlerischen Ausdrucksformen ist – beides heute mehr denn je miteinander verschmolzen und sich gegenseitig in ihrer kraftvollen Wirkung potenzierend.

„The Cycle“ offenbart 13 neue Songs, die inhaltlich und thematisch nicht nur durch den Jahreskreis wandern, sondern dabei bewusst auch die Heldinnenreise ihrer Protagonistin erzählen.

Das Album ist in vielerlei Hinsicht ein Neubeginn – nicht nur beginnt mit jedem Frühling ein neuer Zyklus in der Natur, mit „The Cycle“ schlägt die in Berlin lebende Sängerin mit deutsch-italienischen Wurzeln auch ein neues musikalisches Kapitel auf. www.instagram.com/lauracarbone_