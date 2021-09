LISSIE: Ein lächelnder Blick zurück

× Erweitern Foto: Elaine Constantine LISSIE

LISSIE

Da sie derzeit nicht auf Tournee ist, hat Lissie die letzten Monate damit verbracht, in ihren Archiven zu stöbern, um eine Fülle von Material zu entdecken, das sie zu der Künstlerin gemacht hat, die sie heute ist. Das Ergebnis sind zwei kommende Alben mit vielen kultigen Fan-Lieblingen und bisher unveröffentlichtem Material: die „Anniversary Edition“ ihres 2010er Durchbruchsalbums „Catching a Tiger" (erscheint am 20. August) und „Watch Over Me (Early Works 2002 – 2009)", das Highlights aus ihren prägenden Jahren als Songwriterin zusammenstellt (erscheint am 10. September).

„Ich bin so froh, dass ich 'Hey Boy' teilen kann, wenn auch fast 18 Jahre nachdem es geschrieben wurde! Als ich im College war, habe ich fast jeden Abend Live-Musik gesehen. Ich spielte bei Open Mics und wurde schließlich zum Opener für tourende Acts, die durch die Stadt kamen. Es gab eine Gruppe von Musikertypen, die sich immer über mich und meine Texte lustig machten, meine Plakate in der Stadt zertrümmerten und mir unterstellten, dass ich nur deshalb Chancen bekam, weil ich eine dumme junge Frau war, die flirtete. Das fühlte sich seltsamerweise wie eine normale Sache an, mit der man sich damals auseinandersetzen musste, also zuckte ich nur mit den Schultern und machte weiter. Ich wollte einer der Jungs sein, in der Musikszene willkommen sein. Für meine Existenzberechtigung zu kämpfen und mit den Folgen der Zurückweisung männlicher Annäherungsversuche und Missverständnisse würdevoll umzugehen, fühlte sich wie ein Lebensstil an, etwas, das man akzeptieren und bewältigen muss. Es scheint, als würde sich das jetzt zum Besseren ändern.“