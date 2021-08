Maite und Ross LIVE erleben

× Erweitern Foto: Peter Krivograd / ip-media.tv Maite Kelly

Ross Antony Zusammen mit seinem Mann Opernsänger Paul Reeves ist Ross stolzer Vater zweier Kinder

Ende September kommen Freund*innen der leichten Kost voll und ganz auf ihre Kosten. In der Wachau!

Am 24. und 25. September wird das Comeback der „Starnacht aus der Wachau“ mit Schlagersternen und Musiker*innen wie Ben Zucker, Chris de Burgh, Ross Antony und Newcomern wie „Wellerman“ Nathan Evans aus Schottland gefeiert.

Neben dem ist sicherlich Maite der größte Stern der Show. Die am 1979 in West-Berlin geborene Sängerin kam in den 1980er- und 1990er-Jahren mit der Kelly Family („I Can’t Help Myself (I Love You, I Want You)“, „Who’ll Come with Me (David’s Song)“, „An Angel“, „The Children of Kosovo“ ...) zu europaweitem Ruhm. Seit 2007 ist Maite Kelly eine in den Charts äußerst erfolgreiche Künstlerin, die sich seit 2013 auf Schlager und TV-Shows konzentriert. oeticket.com