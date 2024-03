Musik als Therapie – RHODES

× Erweitern Bild: Ein Ausschnitt aus dem Cover zu „(un-finished)“ RHODES

Foto: @rhodesmusicuk Der Sänger arbeitete schon mit Alle Farben und Felix Jaehn zusammen

Der introvertierte Singer-Songwriter RHODES hat ein neues Werk veröffentlicht. Via E-Mail äußerte er sich dazu.

„Ich habe mit dem Schreiben dieses Albums im Sommer 2022 begonnen. Ich befand mich mitten in einer sehr introspektiven Phase der Selbstreflexion und blickte viel auf meine Vergangenheit, meine Kindheit und die Traumata, die wir über Generationen in unseren Familien tragen zurück“, verrät der Musiker über seine neue Kunst, die auf seinem ein drittes Studioalbum „(un-finished)“ zu hören ist.

Foto: Daniel Alexander Harris RHODES

„Ich war an einem Punkt angelangt, an dem mir klar wurde, dass ich die Welt verzerrt sah, dass die Linien an Stellen verwischt waren, an denen ich sie nicht erwartet hatte, und ich kämpfte damit, meine wahre Realität zu erkennen. Ich balancierte immer irgendwo zwischen in Ordnung" und völlig am Ende. Leider schadeten meine Bewältigungsmechanismen nicht nur mir, sondern auch den Menschen um mich herum. Ich konnte nicht akzeptieren, dass es einen Weg gab, der über das hinausging, was ich immer gewusst hatte, und ich begann, mich aufzulösen und alle meine Grundüberzeugungen mit diesem existenziellen Gefühl bin ich überhaupt ich selbst?' infrage zu stellen“, fährt der Künstler fort. www.rhodesmusic.co.uk