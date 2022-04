Neues Album von Röyksopp

× Erweitern Bild: Röyksopp, Foto: Stian Andersen

Eigentlich wollten sie ja kein Album mehr machen. Aber viele Künstler*innen sagen, sie hören auf, doch es ist ja der innere Drang, etwas zu erschaffen, der Menschen zu Künstler*innen macht, folglich ist eine Abkehr vom Abschied oft wahrscheinlich.

Foto: M. Rädel Wald, Natur Der Wald ist für Röyksopp wichtige Quelle der Inspiration

Und im Fall von Röyksopp etwas ganz Wunderbares. Ende April präsentieren sie mit „Profound Mysteries“ ein anspruchsvolles und extrem stimmiges Comeback-Album.

Innerhalb von neun Liedern erkunden Torbjørn Brundtland und Svein Berge darauf verschiedene musikalische Genres – trotzdem ist das Werk aus einem Guss. „Ich denke, es ist Zeit, das Wort elektronisch aus der Diskussion, um unsere Musik zu streichen. Es ist nur Musik oder?“, so Svein Berge. „Die Tatsache, dass wir nur zu zweit sind - in allen Aspekten des Prozesses – trägt zu einem einzigartigen Musikstil bei“, fährt Svein fort. „Zusätzlich verwenden wir – wie bekannt ist – eine Reihe von alten analogen Geräten. Das beansprucht mehr Zeit, aber gleichzeitig hilft es auch, den Klangcharakter von Röyksopp zu formen“, ergänzt Torbjørn. Ihre Inspiration sind und waren Sounds wie der Klang von dichtem Schnee, Stiefeln auf feuchtem Moos und abgebrochenen Zweigen. Die Natur wird verarbeitet zu Musik: Kunst fürs Ohr!

Unsere Anspieltipps auf „Profound Mysteries“ sind die sphärische Chill-out-Nummer „There, Beyond the Trees“, das Breakbeat-Pop-Stück „Impossible [ft. Alison Goldfrapp]“ sowie das melancholische „(Nothing But) Ashes…“ mit seinem entspannten Piano und das housige Stück „Breathe“. Das Album erscheint als CD, Download, Stream und Kassette – Vinyl soll folgen. profoundmysteries.royksopp.com