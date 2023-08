NEUES von Troye Sivan, Nelly Furtado und Justin Timberlake

× Erweitern Foto: Universal Music Nelly Furtado hatte mit „I’m Like a Bird“ im Jahr 2000 ihren ersten Hit, es folgten erfolgreiche Nummern wie „Powerless (Say What You Want)“. Einige ihrer größten Hits entstanden zusammen mit Timbaland: „All Good Things (Come to an End)“ zum Beispiel oder auch „Maneater“

Das Hit-Trio ist zurück: Timbaland, Nelly Furtado und Justin Timberlake starten im September wieder gemeinsam durch.

Der US-Producer Timbaland (großes Bild ganz oben) sorgte schon für Nummer-1-Hits für Größen wie Madonna. Vor allem wurde er aber durch die Erfolge von Aaliyah („Try Again“, „Rock the Boat“, …) sowie für seine Stücke mit Nelly Furtado, etwa „Promiscuous“ und „Say It Right“, und natürlich Justin Timberlake („SexyBack“, „Cry Me a River“ …) bekannt.

Und mit diesen beiden Künstler*innen legt der Hit-Schmied nun erneut los. Am 1. September soll die gemeinsame, noch streng geheime Single erscheinen. Über Justin Timberlake: Als es 1997 mit *NSYNC losging, wurde der Sänger als einer der weniger erfolgreichen Backstreet-Boys-Nachahmer belächelt, doch zumindest in den USA zogen *NSYNC dank Hits wie „Tearin’ Up My Heart“ und „Girlfriend“ schon bald mit ihren BSB-Kollegen mit. Wenige Jahre später ging der 1981 geborene Sänger auf Solopfade und räumt seitdem mit einem Hit („My Love“, „Can't Stop the Feeling!“, „Mirrors“, „Say Something“ ...) nach dem anderen ab. Und glänzt als Schauspieler!

Freuen kann #mensch sich auch auf das kommende Album von Troye Sivan. „Something to Give Each Other“ soll am 13. Oktober veröffentlicht werden. Einen ersten Vorgeschmack gab es daraus schon, den großartigen House-Hit „Rush“, dessen Video stellenweise an einen Schwulenporno erinnerte. Das neue Album wird auch auf Vinyl zu haben sein.