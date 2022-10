Episch-akustische Klangwelten

× Erweitern Foto: Dita Vollmond

Two Steps From Hell gehören zu den Vorreitern des „epischen Sounds“.

Thomas Bergersen und Nick Phoenix gelten als die Erfinder des „epischen“ Filmmusik-Sounds und sind mit über fünf Milliarden Streams ein Internet-Phänomen. Nun haben die beiden Erfolgs-Komponisten und Producer den epischen Sound ihrer größten Hits in spektakulären Konzertarrangements für Orchester, Chor und Band neu-definiert.

Foto: Dita Vollmond

Mit ihrem am 4. November bei Sony Classical erscheinenden Doppel-Album „Two Steps From Hell: Live – An Epic Music Experience“ definieren Two Steps From Hell, die Schöpfer des „epischen Sounds“, ihre fantastische Musik mit dem Odessa Opera Orchester, Chor und Rockband neu. Das Album enthält über zwei Stunden Musik und 28 der bekanntesten Titel der Gruppe, die im Rahmen ihrer erfolgreichen Europa-Konzerte im Sommer 2022 neu-arrangiert und aufgenommen wurden. Genre-Hits wie „Heart of Courage“, „Victory“, „Star Sky“, „Protectors of the Earth“ oder „Strength of A Thousand Men” verbinden die in Kalifornien ansässigen Komponisten und Produzenten Thomas Bergersen und Nick Phoenix – die Masterminds hinter Two Steps From Hell – zu episch-akustischen Klangwelten zwischen Klassik, Filmmusik und Rock. Bei ihren Aufnahmen wurden die Multiinstrumentalisten von einer Reihe herausragender Solist*Innen begleitet wie Esther Abrami (Violine), Skye Emanuel (Gitarre), Elaine Correa (Keyboards), Saulius Petreikis (Windwoods) oder Greg Ellis (Drums) und den Sängerinnen Merethe Solvedt, Úyanga Bold und Kamila Nývltová. Für Two Steps From Hell: Live - An Epic Music Experience, ihr erstes offizielles Album bei einem Major Label, haben Thomas Bergersen und Nick Phoenix die größten Hits aus ihrer Karriere neu-arrangiert und ihren Genre-definierenden „epischen“ Sound neu erfunden. Ein musikalisches Spektakel, das am 4. November international als Doppel-CD- und Dreifach-Vinyl sowie digital in Stereo und in den Formaten Sony 360 Reality Audio und Dolby Atmos bei Sony Music erscheint.