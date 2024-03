„QUEER MUSIC FESTIVAL 2024“ in Leipzig

× Erweitern Foto: A. Ullmann Schirmherr Tarik Tesfu und „QUEER MUSIC FESTIVAL“-Veranstalter Zacker

QUEER MUSIC FESTIVAL 2024

Sachsen ist mehr als Rechtsruck, Wutbürger, Querdenker und AfD. Zum Beispiel Heimat und Wirkungsstätte vieler queerer Künstler*innen.

Im April sorgt hier das „QUEER MUSIC FESTIVAL“ für LGBTIQ*-Kultur und queere Sichtbarkeit, für Lebensfreude und Diversity.

Vom 18. bis 21. April will das Festival eine Plattform sein, „auf der Musiker*innen aus der LGBTIQ*-Community in einem sicheren Rahmen ihre Stimme erheben können, um ihre künstlerische Vision mit Gleichgesinnten und Allies zu teilen. Gemeinsam laut werden in einer Zeit, in der Schweigen immer gefährlicher wird. Sichtbar sein in einer Zeit, in der Queerness zwar zum Fashion-Accessoire einer privilegierten Bubble geworden ist, queere Personen im öffentlichen Raum allerdings vermehrt um ihre Sicherheit fürchten müssen.“ Angekündigte Künstler*innen sind unter anderem Nils Wanderer, Shaw Cain, Privacy Please, Melvin Hein, Lili Alexander und Babe Blade, gefördert wird das „QUEER MUSIC FESTIVAL“ unter anderem durch das Kulturamt der Stadt Leipzig. www.queermusicfestival.de