Remixe! Björk! Vinyl!

Gleich zwei Lieder ihres aktuellen Albums „Fossora“, das vor allem in Deutschland erfolgreich war (Platz 10!), in den USA aber leider komplett unterging, erscheinen als Remix auf Vinyl.

Und zwar am 22. April, passend zum „Record Store Day“, der ja via Vinyl die kleinen Plattenläden unterstützen soll. Klasse, die Isländerin macht es genau richtig! Björks „the fossora remixes [RSD 12" Vinyl]“ ist ungewöhnlicher Musikgenuss für Liebhaber*innen besonderer Klänge und Rhythmen.

Eine volle Ladung Breakbeats gibt es bei „Atopos (sideproject Remix)“ und feinen Elektro bei „Ovule feat. Shygirl (Sega Bodega Remix)“. Auch das Artwork überzeugt mit bester Kunst, Björk eben. Denn die am 21. November 1965 geborene Björk Guðmundsdóttir gehört zu den einflussreichsten Künstlerinnen der Welt, gerade weil ihre Musik eher Kunst ist, als dass sie auf die Charts schielt. Kennen wirst du „Play Dead“, „Human Behaviour“, „Violently Happy“ und „All Is Full of Love“. Zum Einstimmen auf die kommenden Remixe gibt es hier das Video von „Atopos“ im Original.