Sänger, Model, Hingucker: MANÚK

Über 218.000 Follower hat der Singer-Songwriter MANÚK aus Sydney auf Instagram schon versammelt, nicht schlecht für einen Newcomer. Denn kennen tut #mensch den muskulösen Australier bisher (bei uns) vor allem als Model.

Diese zwei sexy Bilder hier sind zum Beispiel von TEAMM8 (wir berichteten), einem queeren Modelabel, das definitiv weiß, wie der Mann erotisch in Szene gesetzt wird! Aber zurück zur Musik, denn MANÚK kann wirklich sehr gut singen und liebt scheinbar Pop à la Justin Timberlake, zumindest erinnert uns seine Kunst an den Ex von Britney Spears.