Dixon Dallas' queere Country-Hits

Am 5. Februar will der Musiker endlich ein neues Lied veröffentlichen: „Leave This All Behind“. Lange ließ er seine Fans warten, nachdem er unter anderem 2023 mit „Good Lookin'“ abräumte.

Darin besang der tätowierte Musiker Sex unter Männern. Wir erinnern uns: „I kiss him on his neck, and then he kisses on my b*ssy/Call him ‘Daddy’ while I holler/Man, that boy so damn good lookin {...} He’s bouncing off my booty cheeks, I love the way he rides/I can hardly breathe when he’s pumping deep inside“.