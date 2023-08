Schwuler Country-Hit erobert die Charts

Country ist so binär und patriarchalisch wie Hip-Hop, so das Klischee. Doch immer wieder gibt es Country-Lieder, die textlich Grenzen sprengen, bestens unterhalten und queer sind. So auch bei „Good Lookin’“ von Dixon Dallas.

Der tätowierte Musiker besingt darin die Lust, die Liebe unter Männern. „I kiss him on his neck, and then he kisses on my b*ssy/Call him ‘Daddy’ while I holler/Man, that boy so damn good lookin {...} He’s bouncing off my booty cheeks, I love the way he rides/I can hardly breathe when he’s pumping deep inside“, – ja, diese Zeilen stammen aus einem Country-Lied.