„Sound of My Youth“ – Neues von Fred Roberts

× Erweitern Foto: J. White

Expand Foto: J. White

Heute erscheint eine EP, die viel persönliche Inhalte poppig transportiert, die Premiere ist um 18 Uhr auf YouTube.

Über sein Werk verrät der Queer aus UK: „,Sound of My Youth‘ verkörpert das Gefühl, weder Teenager noch erwachsen zu sein. Der Track selbst entstand, weil ich nicht wirklich wusste, wo ich in meinem Leben stand. Ich hatte gerade meine erste Single veröffentlicht und dachte, dass der Beginn dieser Reise der Perspektivwechsel sein würde, den ich brauchte. Das war es aber nicht.”

„Ich habe so viele meiner Teenagerjahre damit verbracht, in eine ferne Zukunft zu blicken, in der alles perfekt war und alles, was ich an mir selbst nicht mochte, verschwunden war, sodass ich nie zu schätzen wusste, was ich vor mir hatte. In vielerlei Hinsicht ist dieser Song eine wütende Schimpftirade auf mein jüngeres Ich. Der Track endet mit der Erkenntnis, dass ich immer noch dieselbe Person bin und immer noch nicht aus ALLEN meinen Fehlern gelernt habe, aber das ist in Ordnung. Ich war und bin eben nur jung. Indem ich mir das Thema des Songs zu eigen gemacht habe, konnte ich gnädiger zu mir selbst sein und erkennen, dass ich mit 21 kein perfekter, erwachsener Mensch sein muss“, so der Künstler. „Ein großer Teil des Songwritings besteht für mich darin, jemandem, der in der Musik nach sich selbst sucht, die Möglichkeit zu geben, sich in meinen Tracks wiederzufinden. Deshalb bin ich so ehrlich wie möglich, was meine Erfahrungen und die Art und Weise, wie ich sie erzähle, angeht - es war mir wichtig, diese 5 Tracks zusammenzufassen. Diese fünf Lieder sind eine Zeitkapsel dafür, wer ich war und wahrscheinlich immer sein werde. Die Songs sind wirklich der Sound meiner Jugend und es ist mein Traum, dass sie nun das Leben der Menschen, die sie hören, begleiten.“ Wunderbare, introvertierte Popmusik, die mehr ist als bloße Zerstreuung. Wir sind Fans. www.instagram.com/_fredroberts