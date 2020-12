Country? Folk! Taylor Swift überrascht

× Erweitern Foto: Universal Music Taylor Swift Heute erschien das 9. Studioalbum von Taylor Swift

Taylor Swift Früher stand Taylor für Teenager-Pop, jetzt präsentiert sie sich reif und folkig

Ihr brandneues Album „evermore“ ist die musikalische Fortsetzung des diesjährigen (gefeierten!) Albums „folklore“. Und so klingt es auch: folkig.

Auch ihre Pressebilder und Musikvideos haben sich verändert. Wurde früher in Sachen Sex, Spezialeffekten und Schnitt geklotzt, so gibt es jetzt erdige und ehrliche Musikkunst. Das davor war auch Kunst, ja, aber jetzt punktet Taylor Swift mit einer anderen Seite ihrer Künstlerinnenpersönlichkeit, einer, die lange hinter Mainstream-Pop versteckt wurde. „Wir konnten einfach nicht aufhören, Songs zu schreiben", erklärt Swift.

Foto: Universal Music Taylor Swift Märchenhaft, oder? Auch ihre Pressebilder und Musikvideos haben sich verändert

„Wir standen am Rande des Folklore-Waldes und haben uns gefragt: Gehen wir nun zurück – oder reisen wir tiefer in den Wald dieser Musik?“, so die US-Sängerin, die am Sonntag 31 Jahre alt wird, auf Social Media. „Ich habe keine Ahnung, was als Nächstes kommt. Ich habe heutzutage von vielen Dingen keine Ahnung und so klammere ich mich an die eine Sache, die mich mit euch allen in Verbindung hält. Dieses Ding war immer Musik und wird es immer sein. Und möge es weitergehen, für immer [engl. evermore]“.

Die am 13. Dezember 1989 in Pennsylvania geborene Musikerin ist eine der erfolgreichsten Pop- und Folk-Sängerinnen der Welt. Und bekennender Madonna-Fan. Los ging ihre Karriere in den USA schon 2006 mit Country, bei uns hatte sie ihren großen Durchbruch dann 2012 mit „I Knew You Were Trouble“, das der schwedische Pop-Songwriter Max Martin geschrieben hatte, der ja auch schon *NSYNC, Ace of Base und Britney Spears zu Weltstars komponierte. Weitere bekannte Swift-Hits sind „Shake It Off“, „Look What You Made Me Do“ und „Blank Space“.

Musik wie gemacht für Herbst- und Wintertage, wenn es drinnen gemütlich und draußen eher unfreundlich ist. Gut gemacht, Taylor!

